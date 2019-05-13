Убийцу нижегородского журналиста суд отправил в колонию на 9,5 года

Нижний Новгород, , 20:05 — REGNUM Нижегородский районный суд вынес приговор в отношении блогера Дмитрия Панкратова по делу об убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ему назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

«В ходе предварительного расследования вину в инкриминируемых деяниях подсудимый признал в полном объеме», — отметили в ведомстве. До момента вынесения приговора Панкратов находился под стражей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тело журналиста было найдено 23 июля на строительной площадке недалеко от трамплина в районе Сенной площади. Знакомая журналиста пояснила, что тот был забит камнем до смерти, поэтому опознать его удалось только по татуировкам. Смерть журналиста наступила от открытой проникающей черепно-мозговой и черепно-лицевой травмы.

9 августа был задержан знакомый Дениса Суворова — блогер. Его задержали после того, как досрочно выписали из областной психиатрической больницы имени Кащенко. После убийства он, объявленный в федеральный розыск, лег на обследование. А после задержания написал явку с повинной и дал показания в качестве подозреваемого, а потом и обвиняемого.

В ходе судебного заседания об избрании меры пресечения обвиняемый заявил, что у него «параноидальный синдром», и просил отправить его под домашний арест или отпустить под залог в размере 500 тыс. рублей. Однако медицинские документы, подтверждающие психическое расстройство, в суде представлены не были.

В ходе первого же судебного заседания по делу в марте 2019 года обвиняемый признал вину в полном объеме.

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