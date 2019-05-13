На востоке Афганистана произошли три мощных взрыва

Джелалабад, Афганистан, , 19:34 — REGNUM Три мощных взрыва прогремели на востоке Афганистана, сообщает 13 мая информагентство «Пажвак».

По предварительным данным, погибло не менее трёх человек и еще 20 получили ранения.

Агентство утверждает, что взрывы раздались в районе полицейского управления города Джелалабад.

Подробности пока не выяснены.

Стоит отметить, что такие взрывы могут являться как террористическим актом, так и началом атаки на военные базы или полицейские учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейский автомобиль взорвался в Кабуле