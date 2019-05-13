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В Курской области 11-летний ребёнок получил ожоги на заброшенном складе

Происшествия

Пострадавшего отправили на лечение в Нижний Новгород

Льгов, Курская область, 13 мая 2019, 18:54 — REGNUM  В городе Льгове (Курская область) 11-летний школьник получил ожоги из-за жидкости, ёмкость с которой нашёл на территории заброшенного здания. Как сообщила пресс-служба областной администрации, ЧП произошло 5 мая.

По информации местных СМИ, дети находились на территории заброшенного оборонного склада. Там же они нашли опасные химикаты — предположительно, средство для обработки противогазов. Пострадавший получил ожоги более 50% поверхности тела и был доставлен в ожоговое отделение областной клинической больницы.

Как сообщила областная администрация, 9 мая спасатели на самолёте отправили мальчика в Нижний Новгород. Его госпитализировали в Ожоговый центр при ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии».

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