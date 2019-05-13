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«Минирование» вокзалов и торговых центров Волгограда оказалось ложным

Происшествия

«Телефонные террористы» сообщили о бомбах в пяти торговых центрах и двух вокзалах

«Минирование» вокзалов и торговых центров Волгограда оказалось ложным
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Служебная собака

Волгоград, 13 мая 2019, 18:30 — REGNUM  Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в пяти торговых центрах и в зданиях аэропорта, автобусного и железнодорожного вокзалов в Волгограде, оказались не соответствующими действительности, сообщает 13 мая пресс-служба областного управления МВД.

Напомним, ранее неизвестные сообщили о «минировании» двух терминалов аэропорта Волгограда, а также нескольких торговых центров, железнодорожного вокзала и автовокзала.

Региональное управление МВД сообщает, что ни одно из этих сообщений не подтвердилось. Все указанные объекты были проверены сапёрами и кинологами с минно-розыскными собаками.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент в России отмечена новая волна ложных сообщений о «минировании». Аналогичная ситуация наблюдалась осенью 2017 года в подавляющем большинстве регионов России.

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