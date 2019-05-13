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В Чебоксарах ищут неизвестных, «заминировавших» торговые центры

Происшествия

Подозрительных устройств не обнаружено

В Чебоксарах ищут неизвестных, «заминировавших» торговые центры
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Чебоксары, 13 мая 2019, 18:08 — REGNUM  Волна ложных телефонных сообщений о минировании докатилась и до столицы Чувашии. Сегодня, 13 мая, проводились проверки в торговых центрах Чебоксар, подозрительных устройств не обнаружено, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

В полиции отмечают, что 13 мая в организациях и учреждениях республики во взаимодействии со специалистами Росгвардии проведены проверки по сообщениям о подозрительных предметах.

«Устройств, представляющих опасность, не обнаружено. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, разославших данные сообщения», — говорится в сообщении.

Всего было «заминировано» 12 объектов, большинство из которых — торговые центры.

Отметим, проверки по сообщениям о «минировании» проводились также в Липецке, во Владимире, Ижевске, Великом Новгороде, Ярославле, Волгограде, Екатеринбурге.

Напомним, ранее аналогичные сообщения в Чебоксарах были зарегистрированы 12−14 апреля. Всего за три дня информация о якобы заложенных бомбах поступила на электронные адреса 18 учреждений, ни одно не подтвердилось. По фактам ложных заявлений о готовящихся терактах возбуждены уголовные дела.

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Ложные сообщения о готовящихся терактах
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