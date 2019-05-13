Экс-начальница УФНС по Тюменской области может получить условный срок

Тюмень, , 17:16 — REGNUM В Калининском суде Тюмени 13 мая прошли слушания по уголовному делу в отношении бывшего руководителя УФНС России по региону Тамары Зыковой. Бывшую высокопоставленную чиновницу обвиняют в превышении полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следствием установлено, что в июне 2015 года Тамара Зыкова, для выполнения прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость, решила сделать план «на бумаге», так как от данного показателя зависел рейтинг УФНС и размер премиальных выплат.

Следователи полагают, что по просьбе Зыковой генеральный директор АО «Антипинский НПЗ» 29 июня 2015 года перевёл на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчёт с завышенными суммами сбора налога. А 3 июля 2015 года деньги были возвращены обратно нефтеперерабатывающему заводу. По итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС получили премии в общей сумме более одного миллиона рублей, из них 88,3 тыс. рублей — Тамара Зыкова. К моменту судебного разбирательства уголовного дела экс-руководитель налоговой по Тюменской области вернула в бюджет 1,8 млн рублей.

Сегодня в Калининском суде защита Тамары Зыковой заявила просьбу о проведении судебных заседаний по делу в закрытом режиме. Прокурор возразил. Суд поддержал мнение обвинения. И всё-таки дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемая признала свою вину.

Сторона обвинения попросила у суда для Тамары Зыковой лишения свободы условно на полтора года и права занимать государственные должности в течение определённого времени. Решение суда будет оглашено 14 мая 2019 года.

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