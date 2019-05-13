В центральных регионах Италии готовятся к наводнению

Болонья, Италия, , 17:08 — REGNUM В центральном итальянском регионе Эмилья-Романья готовятся к резкому ухудшению погодных условий и масштабному наводнению, передает информагентство ANSA в понедельник, 13 мая.

В понедельник и вторник в горной местности ожидается снег, град и порывистый ветер, на равнине — выход нескольких рек из берегов.

На ряде перегонов приостановлено железнодорожное сообщение. Сотрудники служб спасения готовятся к закрытию школ и мостов, эвакуации граждан, которые не могут передвигаться самостоятельно, а также рекомендуют жителям по возможности не находиться на первых этажах зданий.