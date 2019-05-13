Понедельник, 13 Мая 2019 года
17:38:41 МСК

В центральных регионах Италии готовятся к наводнению

Происшествия

В окрестностях Болоньи готовятся к закрытию школ и мостов

Болонья, Италия, 13 мая 2019, 17:08 — REGNUM  В центральном итальянском регионе Эмилья-Романья готовятся к резкому ухудшению погодных условий и масштабному наводнению, передает информагентство ANSA в понедельник, 13 мая.

В понедельник и вторник в горной местности ожидается снег, град и порывистый ветер, на равнине — выход нескольких рек из берегов.

На ряде перегонов приостановлено железнодорожное сообщение. Сотрудники служб спасения готовятся к закрытию школ и мостов, эвакуации граждан, которые не могут передвигаться самостоятельно, а также рекомендуют жителям по возможности не находиться на первых этажах зданий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить