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Во Владимире эвакуируют «Торговые ряды», автовокзал и несколько ТЦ

Происшествия

Торговые учреждения проверяют на взрывоопасные предметы

Во Владимире эвакуируют «Торговые ряды», автовокзал и несколько ТЦ
Торговые ряды. Владимир

Владимир, 13 мая 2019, 16:41 — REGNUM  Несколько торговых центров, а также Торговые ряды, автовокзал эвакуированы во Владимире днём 13 мая.

В социальных сетях жители города сообщают, в частности, о том, что сотрудников и посетителей эвакуируют из помещений «Северных торговых рядов», из «Мегаторга», еще нескольких торговых центров, а также из здания автовокзала. По данным «Зебра ТВ», на наличие взрывоопасных предметов проверяют также аэропорт в Семязино.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 мая, целый ряд российских регионов накрыла волна ложных сообщений о якобы готовящихся терактах. Массовые эвакуации людей из торговых центров, административных зданий, вокзалов, аэропортов проводятся в Ярославле, Иванове, Волгограде, других городах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде из-за сообщений о бомбах эвакуируют вокзал и аэропорт

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Ложные сообщения о готовящихся терактах
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