Понедельник, 13 Мая 2019 года
17:36:52 МСК

В Великом Новгороде идёт массовая эвакуация из вокзалов и торговых центров

Происшествия

После анонимных сообщений с угрозами

В Великом Новгороде идёт массовая эвакуация из вокзалов и торговых центров
Иллюстрация: Kristina Vasilieva
ТРЦ «Мармелад». Великий Новгород

Великий Новгород, 13 мая 2019, 16:28 — REGNUM  В Великом Новгороде сегодня, 13 мая, после анонимных сообщений с угрозами проводят массовую эвакуацию посетителей крупных торговых центров и зданий вокзалов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, информацию о поступивших анонимках с угрозами подтвердил газете «Новгород» начальник регионального УМВД Сергей Максимов.

По его словам, везде работают оперативные службы.

В социальных сетях очевидцы публикуют фото эвакуации людей из торговых центров. Среди них называются «Мармелад», «Русь», «Волна», «Феникс-сити» и другие. Известно также об эвакуации посетителей обоих вокзалов — авто‑ и железнодорожного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее массовые эвакуации людей в Великом Новгороде прошли 30 января. Тогда анонимные сообщения с угрозами взрыва получили новгородские школы. Ничего взрывного обнаружено не было.

Читайте также: Массовая эвакуация в Великом Новгороде затронула более 23 тыс. человек

Сегодня, 13 мая, серия сообщений о «заминировании» также дошла до Ярославля — там тоже эвакуировались посетители торговых центров и вокзалов.

Читайте также: В Ярославле серия сообщений о минировании на вокзалах и в торговых центрах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ложные сообщения о готовящихся терактах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить