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В Ярославле серия сообщений о минировании на вокзалах и в торговых центрах

Происшествия

Опасности не обнаружено

В Ярославле серия сообщений о минировании на вокзалах и в торговых центрах
Вокзал «Ярославль Главный»

Ярославль, 13 мая 2019, 16:03 — REGNUM  13 мая в Ярославле поступило несколько сообщений о «минировании», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поступили звонки о заложенных взрывных устройствах на железнодорожном вокзале «Ярославль Главный», Ярославском автовокзале и в аэропорту «Туношна». Это три крупнейших транспортных узла города.

Из-за звонков люди из этих объектов были эвакуированы. Аналогичные звонки поступили в отношении нескольких торговых центров города. Везде на место выезжали сотрудники полиции и МЧС, взрывных устройств не обнаружено.

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