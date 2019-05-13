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В Волгограде из-за сообщений о бомбах эвакуируют вокзал и аэропорт

Происшествия

Сотрудников и посетителей эвакуируют сразу из нескольких торговых центров

Волгоград, 13 мая 2019, 15:55 — REGNUM  Железнодорожный вокзал, а также несколько торговых центров Волгограда проверяют правоохранители после поступивших сообщений о заложенных взрывных устройствах днём 13 мая.

По информации «Комсомольской правды — Волгоград», пассажиров и сотрудников эвакуируют с территории железнодорожного вокзала, автовокзала, а также аэропорта.

Кроме того, посетителей и сотрудников эвакуировали сразу из нескольких торговых центров города — правоохранители проверяют здания ТЦ «Европа Сити Молл», «Ворошиловский торговый центр», «Мармелад», «Парк Хаус», «Акварель».

Отметим, что это уже не первая волна ложных минирований, под которую попал и Волгоград — в последний раз массовые эвакуации в ТЦ города проводились 7 мая.

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