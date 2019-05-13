Пассау, , 15:58 — REGNUM

В одном из пансионатов в немецком городе Пассау (Бавария) найдены тела троих человек, убитых из арбалета, пишет газета Allgemeine Zeitung 13 мая.

Две молодые женщины и 53-летний мужчина из Нижней Саксонии заселились в пансионат 10 мая и планировали провести три ночи в трехместном номере. Трупы со стрелами в ранах были обнаружены горничной, прибывшей исполнить свою работу. Одна из погибших находилась на полу, двое других лежали в кровати, взявшись за руки. В помещении при обыске найдены два арбалета.

Судмедэксперты проводят вскрытие, чтобы установить точные причины гибели людей. В пансионе в эти дни были забронированы все номера, однако никто из постояльцев не заметил ничего необычного. На данный момент неизвестно, кем приходились друг другу погибшие.