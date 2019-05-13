Россия разыскивает обвиняемого в «загрязнении» «Дружбы»

Самара, , 15:40 — REGNUM В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики в нефтепровод «Дружба». Об этом журналистов проинформировали представители Самарского районного суда, в компетенции которого находятся вопросы об избрании меры пресечения обвиняемых по резонансному делу.

Роман Ружечко обвиняется по ч.4 ст.215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору). Такие же обвинения предъявлены и другим фигурантам, которые, по данным следствия, своими действиями нанесли ущерб в особо крупном размере магистральному нефтепроводу, оператором которого является российская «Транснефть».

Сейчас под стражей находятся четыре обвиняемых по делу о «загрязнении» «Дружбы». Следком РФ подозревает шестерых ключевых фигурантов дела, причастных, по версии следствия, в хищении нефти и закачке в магистральный нефтепровод опасных хлорсодержащих соединений.

Напомним, официальный Минск заявил о намерении истребовать с российской стороны компенсацию за понесённый ущерб из-за «загрязнения» нефтепровода «Дружба». Александр Лукашенко 11 мая заявил: «И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов».

Читайте также: Нигерийская нефтяная авантюра Лукашенко

Дело о «загрязнении» нефтепровода «Дружба» получило международный резонанс. Из-за сброса хлорорганики в трубопровод был прекращён транзит российской нефти на Украину и в страны Евросоюза. По данным на 13 мая, поставки на украинском направлении возобновлены, а на польском — ещё нет. Поставки обеспечивают резервные мощности российских портов.