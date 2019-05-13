В Прикамье во время сплава по реке Вижай погибли два туриста

Горнозаводск, Пермский край, , 15:40 — REGNUM В Пермском крае по двум случаям гибели людей во время сплава по реке Вижай проводятся доследственные проверки. Женщина и мужчина погибли 9 и 10 мая в Горнозаводском районе, когда сплавлялись в составе туристических групп на катамаранах по реке, сообщили 13 мая корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 9 мая на перекате между поселками Сараны и Пашия перевернулся катамаран, четыре туриста спаслись, один утонул. 10 мая группа из 12 туристов осуществляла сплав на двух катамаранах. В районе поселка Пашия один катамаран врезался в скалу и перевернулся. В воде оказались шесть человек, пятеро спаслись, один погиб.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю, с установлением теплой погоды сплавы туристов по реке становятся очень популярными. При этом ряд туристических групп нарушает правила безопасности на воде при сплавах и законодательство РФ, согласно которому туристы обязаны зарегистрироваться за 10 дней до выхода на маршрут.

По словам заместителя начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю Юрия Губина, в праздничные майские дни регистрировалось до 86 туристических групп, на маршруты выходило более 1 тысячи человек. На сегодня зарегистрировано более 50 групп и более 600 человек на маршрутах. При этом не все группы проходят процедуру регистрации, что выясняется во время патрулирования.

В ГУ МЧС по региону подчеркнули, что в связи с повышением уровня воды в период установившейся теплой погоды, сплавляться по быстрым рекам опасно, скорость течения может достигать 18 км в час, есть риск не справиться с управлением, что может привести к несчастному случаю. Необходимо помнить, что спасательный жилет должен быть надет на туриста, а не лежать в лодке. Инспекторы ГИМС ежедневно проводят патрулирования на водных объектах.