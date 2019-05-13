Омск, Омская область, , 15:36 — REGNUM

В Омске 16-летняя школьница подозревается в убийстве отца. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 мая, в областном следственном управлении СКР.

12 мая примерно в 21:40 по местному времени приехавшие по вызову врачи скорой помощи обнаружили в квартире дома в Омске тело 55-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Следователи установили, что к преступлению причастна 16-летняя дочь погибшего мужчины.

Девочка задержана. По версии следствия, она нанесла отцу, с которым проживала, множество ударов, в том числе молотком и ножом. Затем школьница вызвала скорую, пояснив, что отцу плохо, а сама ушла из дома.

Следствию девочка рассказала, что у неё с отцом «сложились неприязненные отношения», он постоянно оскорблял и ругал её.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. С места происшествия изъяты орудия преступления и другие вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения для школьницы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске в апреле 2019 года группа подростков напала на 77-летнего пенсионера. Школьники закидали пожилого мужчину камнями. После этого в отношении группы подростков было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц с использованием предметов в качестве оружия»).

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