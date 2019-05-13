Каменский район, , 15:31 — REGNUM

В Каменском районе Ростовской области объявлен двухдневный траур по жертвам взрыва бытового газа в доме, расположенном в посёлке Чистоозёрный. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в посёлке Чистоозёрном, на территории Каменского района с 13 по 14 мая объявлен траур», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 12 мая взрыв в многоквартирном жилом доме, расположенном по улице Ленина, 35, произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли два человека — мужчина и ребёнок. Ещё два человека получили травмы, они госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительной информации, дом восстановить нельзя. Более точные сведения появятся после того, как обследование здания проведут специалисты. Пока 13 человек эвакуированы в пункты временного размещения.