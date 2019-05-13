Шанхай, Китай, , 15:55 — REGNUM

Семь индонезийских моряков судна Jixiang Ship смогли отправится в путь спустя 24 дня пребывания в китайских водах вблизи города Шанхай, ожидая процесса административного урегулирования со стороны судоходной компании, базирующейся на Тайване, сообщает Antaranews.

В результате капитан судна вместе с шестью другими членами экипажа вынуждены были ждать, пока тайваньская судоходная компания выполнит обязательство по уплате штрафов, установленных китайской стороной.

Издание отмечает, что при содействии генерального консульства Индонезии в Шанхае судно снова смогло отправиться в плавание.

Напомним, 17 апреля 2019 года агентство морской безопасности Китая задержало судно, которое перевозило сахар за то, что по распоряжению компании экипаж изменил курс и отправился из Тайваня в Шанхай вместо Гонконга.