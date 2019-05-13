Екатеринбург, Свердловская область, , 15:29 — REGNUM

В Екатеринбурге продолжилась серия ложных минирований — на этот раз она затронула офисы «Сбербанка». Информацию подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

После сообщений о бомбах пять отделений банка были вынуждены прервать свою работу и эвакуировать как сотрудников, так и посетителей. В общей сложности были эвакуированы 115 человек.

Полицейские проверили здания, но ничего не нашли.

«Проверка показала, что никаких криминальных и подозрительных предметов обнаружено не было. Ни зданиям, ни людям ничего в реальности не угрожало. А автора криминального послания сейчас устанавливают с целью привлечения к установленной законом уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа отделений уже восстановлена.

Напомним, 8 мая Екатеринбург, как и многие другие города России, столкнулся с массовым лжеминированием. В городе эвакуировали более 15 объектов, большинство из них — торговые центры.