Понедельник, 13 Мая 2019 года
15:34:50 МСК

Трое жителей Франции освобождены из плена боевиков в Буркина-Фасо

Происшествия

В ходе операции погибли двое солдат из Франции

Уагадугу, 13 мая 2019, 15:23 — REGNUM  Французский спецназ освободил троих граждан страны, удерживаемых в плену боевиками в Буркина-Фасо. В субботу, 11 мая, спасённые заложники прибыли в Париж, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, освобождённые выразили соболезнования по случаю гибели двоих французских солдат при исполнении спасательной операции.

«Все наши мысли находятся с семьями погибших солдат, которые отдали жизни ради того, чтобы спасти нас из этого ада», — заявил один из заложников Лоран Лассимуйяс.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично поприветствовал освобождённых заложников.

Напомним, граждане Франции были похищены во время сафари в национальном парке, расположенном на границе с Бенином на прошлой неделе. Также вместе с ними были освобождены гражданки Южной Кореи и США, захваченные в тот же день.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить