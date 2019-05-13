Трое жителей Франции освобождены из плена боевиков в Буркина-Фасо

Уагадугу, , 15:23 — REGNUM Французский спецназ освободил троих граждан страны, удерживаемых в плену боевиками в Буркина-Фасо. В субботу, 11 мая, спасённые заложники прибыли в Париж, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, освобождённые выразили соболезнования по случаю гибели двоих французских солдат при исполнении спасательной операции.

«Все наши мысли находятся с семьями погибших солдат, которые отдали жизни ради того, чтобы спасти нас из этого ада», — заявил один из заложников Лоран Лассимуйяс.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично поприветствовал освобождённых заложников.

Напомним, граждане Франции были похищены во время сафари в национальном парке, расположенном на границе с Бенином на прошлой неделе. Также вместе с ними были освобождены гражданки Южной Кореи и США, захваченные в тот же день.