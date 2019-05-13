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На Кубани третьи сутки ищут пропавшего девятилетнего мальчика

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Мостовской район, Краснодарский край, 13 мая 2019, 15:14 — REGNUM  Девятилетний ребенок пропал в Мостовском районе Краснодарского края. В поисках мальчика, пропавшего еще 10 мая, задействовано несколько сотен человек. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ — «Убийство», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета 13 мая.

Мальчик вышел из дома в станице Баговской около 13:00 10 мая и до сих пор не вернулся. В тот же день родные ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Ребенка ищут более 250 человек — казаки, волонтёры, сотрудники «Кубано-Спас», местные жители, сотрудники администрации Мостовского городского поселения, Махошевского сельского поселения, города Лабинска, казаки районных казачьих обществ (Белореченского, Кошехабльского (Республика Адыгея), Гиагинского района,), учащиеся и работники средне-специальных учреждений, военнослужащие.

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Исчезновения и поиски людей
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