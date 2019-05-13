Взрыв в Турции: пострадали трое охранников

Анкара, 13 мая 2019, 15:10 — REGNUM В результате подрыва на самодельном взрывном устройстве в Турции пострадали трое деревенских охранников, сообщает 13 мая Anadolu Ajansi.
Инцидент произошел на юго-востоке страны, когда охранники пересекали провинцию Ширнак. Пострадавшие были на вертолете доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.
Власти страны обвинили в инциденте повстанцев из Рабочей партии Курдистана, в регионе начата спецоперация по поимке ответственных за взрыв.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.
На протяжении свыше 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.
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