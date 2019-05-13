Проверка бригады ВСУ выявила 5 случаев дезертирства — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:59 — REGNUM Военная прокуратура Украины провела проверку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ и выявила пять ранее скрытых случаев дезертирства, заявил 13 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

Он отметил, что в трёх случаях из пяти боевики ВСУ сбегали, прихватив с собой оружие.

«11 мая, находясь на позиции в районе населённого пункта Новотошковское военнослужащий 10-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ранения двум сослуживцам, после чего скрылся. На данный момент пострадавшие находятся в больнице Лисичанска, беглец объявлен в розыск», — рассказал Осадчий.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в расположении 25-й отдельной бригады ВСУ произошла массовая драка между контрактниками и солдатами срочной службы. В результате пять боевиков ВСУ оказались в больнице.

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