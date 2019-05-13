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Следователи возбудили дело после инцидента со школьником в Татарии

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное лишение свободы»

Казань, 13 мая 2019, 14:53 — REGNUM  В Татарии следователи возбудили уголовное дело после инцидента со школьником в одной из гимназий в Казани, сообщает 13 мая пресс-служба СКР.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что инцидент произошел утром 13 мая в гимназии №7. Вооруженный пневматическим пистолетом подросток взял в заложники одноклассников. Позже подростка задержала полиция, в результате инцидента никто не пострадал.

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