Боевики ИГ* взяли ответственность за убийство 11 солдат в Нигерии

Абуджа, , 14:50 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за убийство 11 солдат на северо-востоке Нигерии в городе Гаджиганна, передает VOA Africa со ссылкой на официальное заявление террористической группировки.

Пресс-служба ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила, что атака на солдат состоялась 10 мая в штате Борно. Местные источники, в том числе представители больницы, подтвердили атаку.

Они сообщили, что террористы открыли огонь по мирным жителям и военным около 6:30 вечера. После того, как военные получили помощь с воздуха, террористы скрылись.

В последние месяцы террористическая организация «Западноафриканская провинция Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила серию атак в Нигерии.