Понедельник, 13 Мая 2019 года
15:32:11 МСК

Боевики ИГ* взяли ответственность за убийство 11 солдат в Нигерии

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Абуджа, 13 мая 2019, 14:50 — REGNUM  Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за убийство 11 солдат на северо-востоке Нигерии в городе Гаджиганна, передает VOA Africa со ссылкой на официальное заявление террористической группировки.

Пресс-служба ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила, что атака на солдат состоялась 10 мая в штате Борно. Местные источники, в том числе представители больницы, подтвердили атаку.

Они сообщили, что террористы открыли огонь по мирным жителям и военным около 6:30 вечера. После того, как военные получили помощь с воздуха, террористы скрылись.

В последние месяцы террористическая организация «Западноафриканская провинция Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила серию атак в Нигерии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Террористические атаки исламистских экстремистов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить