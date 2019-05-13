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В Перми при проведении раскопок обнаружены десятки артиллерийских снарядов

Происшествия

Все они оказались без взрывчатых веществ и устройств

В Перми при проведении раскопок обнаружены десятки артиллерийских снарядов
Иллюстрация: Mil.ru
Опасная находка

Пермь, 13 мая 2019, 14:40 — REGNUM  В Перми при проведении земляных работ на ул. Сергея Данщина рабочие обнаружили несколько десятков артиллерийских снарядов. На место выезжали специалисты инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии Пермского края. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе силового ведомства, сапёры вынесли заключение о безопасности снарядов, у них отсутствовали взрывные устройства и взрывчатые вещества.

По данным информресурсов, снаряды найдены на территории завода им. Дзержинского. В Росгвардии эти сведения не подтвердили, но и не опровергли.

Ржавые снаряды калибра 115 и 125 мм вывезены для утилизации. Возможно, завод принял артиллерийские снаряды на утилизацию еще в советское время, но произвел ее таким вот образом, приводит слова своего источника издание «Комменсантъ».

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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