В Перми при проведении раскопок обнаружены десятки артиллерийских снарядов

Пермь, , 14:40 — REGNUM В Перми при проведении земляных работ на ул. Сергея Данщина рабочие обнаружили несколько десятков артиллерийских снарядов. На место выезжали специалисты инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии Пермского края. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе силового ведомства, сапёры вынесли заключение о безопасности снарядов, у них отсутствовали взрывные устройства и взрывчатые вещества.

По данным информресурсов, снаряды найдены на территории завода им. Дзержинского. В Росгвардии эти сведения не подтвердили, но и не опровергли.

Ржавые снаряды калибра 115 и 125 мм вывезены для утилизации. Возможно, завод принял артиллерийские снаряды на утилизацию еще в советское время, но произвел ее таким вот образом, приводит слова своего источника издание «Комменсантъ».