В Томске будут судить мужчину, который провёз полицейского на капоте

Томск, , 14:31 — REGNUM В Томске завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего мужчины, который несколько метров провёз полицейского на капоте. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 мая, в следственном управлении СКР по Томской области, дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции направлено в суд.

Инцидент произошёл в ночь на 17 декабря 2018 года. Томич находился в автомобиле Nissan Bluebird Sylphy, припаркованном возле одного из жилых домов в Советском районе Томска. По версии следствия, он хотел скрыться от сотрудников полиции, прибывших для разбирательства по заявлению о вымогательстве денег у местного жителя. Томич совершил наезд на одного из сотрудников полиции, который упал на капот автомобиля. После этого обвиняемый, не прекращая движения, провез полицейского на капоте несколько метров. Затем он резко повернул влево, сбросив стража порядка на проезжую часть.

За этот поступок томичу грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела направлены в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года водитель без прав устроил гонки с сотрудниками полиции по улицам Пятигорска Ставропольского края. Лихач на иномарке попытался скрыться от полиции, врезался в служебный автомобиль, в ещё одну машину, а затем сбил сотрудника ДПС, стоявшего у транспортного средства. Остановить его удалось лишь выстрелом по колёсам автомобиля.

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