Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, , 14:10 — REGNUM

Знаменитый рестлер из Мексики Сесар Гонсалес скончался прямо во время боя в Великобритании. Последней для 51-летнего спортсмена стала схватка в рамках шоу Lucha Libre, которое состоялось 11 мая на арене Раундхаус в Кэмден-Тауне. Кадры последних минут жизни рестлера, известного под сценическим псевдонимом Серебряный Король, были опубликованы в сети.

Судья и соперник Гоналеса не сразу поняли, что ему стало плохо. По сценарию поединка Гонсалес проиграл и продолжил лежать без сознания после того, как соперник отпраздновал «победу».

https://www.instagram.com/p/BxXGWOUn-es/

Согласно предварительной версии, рестлер мог умереть от сердечного приступа.

Гонсалес известен широкой аудитории по роли рестлера в комедийном фильме «Начо Либре» (2006). Там он сыграл вместе с голливудским актером Джеком Блэком. Всего Гонсалес успел сменить шесть промоушенов.