Анкара, Турция, , 14:01 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции арестовали десятки бывших сотрудников полиции, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО. Об этом 13 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Во время спецоперации по поимке обвиняемых в участии в террористической деятельности, было задержано 46 человек.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, власти обвиняют в ее организации Гюлена, скрывающегося в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.