В Казахстане задержали 20 человек по подозрению в терроризме

Нур-Султан, , 13:25 — REGNUM В Казахстане задержали 20 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Ержан Ашикбаев, сообщает 13 мая издание Informburo.

По его словам, все подозреваемые вернулись в Казахстан в рамках операции «Жусан», которая прошла 7 и 9 мая. По подозрению в причастности к террористической деятельности в Нур-Султане, Атырау, Уральске, Актюбинске, Караганде и Чимкенте задержаны 16 мужчин и 4 женщины.

Ашикбаев уточнил, что операция по эвакуации женщин и детей из Казахстана была проведена при поддержке США и сирийских демократических сил (СДС).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 9 мая спецслужбы Казахстана эвакуировали из Сирии 231 гражданина Казахстана, в том числе 156 детей. Гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была проведена в январе 2019 года.

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