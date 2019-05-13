По Алтайскому краю передано штормовое предупреждение

Барнаул, , 12:56 — REGNUM ГУ МЧС по Алтайскому краю обнародовало штормовое предупреждение: в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным Алтайского ЦГМС, в Алтайском крае с 14 по 17 мая в западных районах края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Кулундинском и Благовещенском районах — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Всего за сутки в регионе произошло 153 пожара, в том числе — 20 техногенных. В частности, 12 мая в Алтайском крае горели: многоквартирный жилой дом в Бийске; надворные постройки в Новоалтайске, Советском и Кулундинском районах; бани в Троицком, Тальменском, Павловском районах; баня и твердые бытовые отходы в Барнауле; неэксплуатируемая баня в городе Камень-На-Оби; неэксплуатироемое здание в Славгороде; сено в Краснощековском районе; сарай в Топчихинсом районе; автомобиль в Бийске и Бийском районе; частные жилые дома в Угловском, Чарышском, Зональном, Павловском районах; садовый домик в Яровом; садовый домик и гараж в Рубцовске.

Для тушения возгораний было привлечено 533 человека личного состава и 208 единиц техники.