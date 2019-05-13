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В Красноярском крае отец до смерти избил восьмимесячную дочь из-за плача

Происшествия

Четыре раза ударил по голове рукой

Минусинск, Красноярский край, 13 мая 2019, 12:53 — REGNUM  В больнице города Минусинска 8 мая скончалась восьмимесячная девочка с черепно-мозговой травмой. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 мая, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, в причинении тяжких травм девочке подозревается её отец. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

По предварительной версии следствия, пьяный 28-летний житель села Знаменка, который ранее был судим за хранение наркотиков, 3 мая 2019 года остался дома с восьмимесячной дочерью. Мужчину раздражал плач ребёнка, поэтому он ударил девочку четыре раза рукой по голове.

4 мая состояние девочки ухудшилось. Её госпитализировали. Девочка умерла в больнице 8 мая. Её отец арестован и дал признательные показания. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что был нетрезв.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года стало известно, что житель Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего трёхмесячного сына. Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 сентября 2018 года. Ребёнок начал плакать, и пьяный отец попытался его успокоить, но не смог. Тогда злоумышленник разозлился и не менее 20 раз ударил младенца неустановленным тупым твёрдым предметом по голове и телу. Ребёнок скончался на месте происшествия.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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