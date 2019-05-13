По факту отмены рейса Самара-Москва прокуратура проводит проверку — СМИ

Самара, , 12:51 — REGNUM Причины отмены рейса Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Самара — Москва изучаются Куйбышевской транспортной прокуратурой, сообщает самарский новостной портал Волга-Ньюс.

«Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) вылетело из аэропорта Шереметьево, затем по технической неисправности в воздухе над Рязанской областью развернулось и вернулось в аэропорт Шереметьево, — сообщил Владислав Ярополов. — На рейс было зарегистрировано 82 пассажира. 46 из них отказались от полета, остальные отправлены другими рейсами. Жалоб от пассажиров не поступало», — цитирует издание помощника Куйбышевского транспортного прокурора Владислава Ярополова.

Он также отметил, что самолет по расписанию должен был вылететь из Самары 13 мая в 5:25 по местному времени. Затем время вылета перенесли на 6:40, а в дальнейшем рейс отменили из-за технической неисправности воздушного судна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лайнер Sukhoi Superjet-100, следовавший рейсом авиакомпании «Аэрофлот» SU 1206, отправился в путь в 01:50 мск 13 мая и долетел примерно до Владимира. Затем борт развернулся и совершил посадку в «Шереметьево» из-за проблем с давлением в кабине пилотов. Самолёт должен был сесть в самарском аэропорту «Курумоч» в 04:30 по местному времени (03:30 мск). вернулся в аэропорт «Шереметьево».

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