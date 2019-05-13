Понедельник, 13 Мая 2019 года
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В Ираке задержали мужчин, прогуливающихся в шортах

Происшествия

Впредь за подобное поведение будут арестовывать на 24 часа

Киркук, Ирак, 13 мая 2019, 12:52 — REGNUM  Правоохранительные органы Ирака приняли решение задерживать граждан, которые в публичных местах носят шорты. Об этом 12 мая сообщает Kurdistan.ru.

Силовики задержали группу мужчин, которая разгуливала в священный для мусульман месяц Рамадан в шортах по улицам провинции Киркук, соответствующие фотографии просочились в социальные сети.

Представитель полиции региона Афрасьяв Камиль заявил, что арестованные будут задерживаться сроком на одни сутки, после чего с них будет взято письменное согласия на то, что аналогичный проступок впредь не повторится.

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Внутренняя политика Ирака
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