Пожар в трущобах Кении оставил тысячи человек без крова

Найроби, , 12:42 — REGNUM Пожар в столичной трущобе Кибера 7 мая оставил тысячи человек без крова. Предположительной причиной огня стал взрыв газовой горелки. Об этом передает BBC Swahili со ссылкой на свои источники.

По их словам, супруги поссорились, и во время потасовки газовая горелка упала и взорвалась. Тут же начался пожар, огонь быстро перекинулся и на соседние дома. В результате в пожаре сгорели 300 домов.

Ситуацию ухудшают начавшиеся дожди.

«Люди остались без крова. К несчастью начались дожди, людям больше негде от него укрываться», — заявила парламентарий окружного парламента Найроби Сесилия Айот.

Дома в трущобе Кибера расположены очень близко друг к другу, и любой пожар несет серьезную угрозу. Хаотичная застройка затрудняет доступ пожарных.