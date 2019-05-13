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Пожар в трущобах Кении оставил тысячи человек без крова

Происшествия

Огонь уничтожил более 300 домов

Пожар в трущобах Кении оставил тысячи человек без крова
Hans
Огонь. Пламя

Найроби, 13 мая 2019, 12:42 — REGNUM  Пожар в столичной трущобе Кибера 7 мая оставил тысячи человек без крова. Предположительной причиной огня стал взрыв газовой горелки. Об этом передает BBC Swahili со ссылкой на свои источники.

По их словам, супруги поссорились, и во время потасовки газовая горелка упала и взорвалась. Тут же начался пожар, огонь быстро перекинулся и на соседние дома. В результате в пожаре сгорели 300 домов.

Ситуацию ухудшают начавшиеся дожди.

«Люди остались без крова. К несчастью начались дожди, людям больше негде от него укрываться», — заявила парламентарий окружного парламента Найроби Сесилия Айот.

Дома в трущобе Кибера расположены очень близко друг к другу, и любой пожар несет серьезную угрозу. Хаотичная застройка затрудняет доступ пожарных.

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Пожары в жилых домах
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