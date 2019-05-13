Шестилетний мальчик утонул в Чувашии, его друг найден в воде без сознания

Чебоксары, , 12:35 — REGNUM В Чувашии с наступлением жары произошёл первый нечастный случай на воде, в результате которого один ребёнок погиб, второго удалось спасти. ЧП произошло в одной из деревень в Яльчикском районе, где шестилетние дети поехали кататься на велосипеде и скрылись с глаз родителей. В ходе поисков их обнаружили в реке, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Трагедия произошла вечером 11 мая в Яльчикском районе. В речке, протекающей в овраге между деревнями Новое Чурино и Карабаево, утонул шестилетний мальчик. В воде без сознания также был найден его ровесник, проживающий с ним по соседству. По данному факту проводится доследственная проверка.

«Как следует из материала проверки, дети катались на велосипедах около своих домов, после чего пропали из виду. Мать одного из них пошла искать детей и обнаружила возле протекающей рядом речки велосипеды, а затем находившихся в воде детей. Глубина речки в том месте составляет около 1,5 метров. Она вытащила их на берег, однако соседский ребёнок уже не подавал признаков жизни. Её сын пришел в себя и был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — сказал Олег Дмитриев.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В связи с наступлением жаркого сезона следственное управление СКР по Чувашии призывает граждан избегать купания в необорудованных для этого местах и обеспечить контроль за детьми.

«Не проходите мимо, если вы увидели ребенка возле водоёма без сопровождения взрослых, спросите, где его родители, возможно, это поможет избежать трагедии», — призывают в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Вурнарском районе Чувашии пятилетний ребёнок погиб, выпав из кабины трактора. Предварительно установлено, что при движении мальчик зацепился за ручку лобового стекла и выпал из кабины трактора, которым управлял его отец. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и впоследствии скончался в центральной районной больнице.

Читайте также: Ребёнок в Чувашии погиб, выпав из трактора