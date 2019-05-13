Пострадавший при взрыве дом в Ростовской области восстановить нельзя

Каменский район, Ростовская область, , 12:35 — REGNUM Жители посёлка Чистоозёрный Каменского района (Ростовская область), проживающие в пострадавшем при взрыве бытового газа доме, беспокоятся о сохранности своего имущества и восстановлении жилья. Как сообщил донской губернатор Василий Голубев, документы на первоочередные выплаты уже оформлены на первых 13 человек.

«Судьбу дома определят специалисты. Первое заключение — дом не восстановить. Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие сроки. Поручил минстрою готовить предложения», — написал глава региона на своей страничке Instagram.

По слова Голубева, глава района должен встретиться с каждым жителем пострадавшего дома и разработать предложения по размещению сельчан на время восстановления либо строительства жилья.

https://www.instagram.com/p/BxXEq-nBEyU/

ИА REGNUM ранее сообщало, что взрыв бытового газа в двухэтажном многоквартирном доме на улице Ленина в посёлке Чистоозерный произошёл в ночь на 12 мая. В результате трагедии погибли два человека, ещё двое пострадали и находятся в больнице.

Семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, пострадавшим — от 200 до 400 тыс. рублей. Всем прописанным в доме из региональной казны направят по 10 тыс. рублей, по столько же будет направлено из районного бюджета.

Кроме того, владельцы утраченного имущества получат также компенсации в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

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