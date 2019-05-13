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Бутылку с горючей смесью бросили в саратовскую администрацию — СМИ

Происшествия

Сигнала о пожаре в обладминистрации на пульт дежурного ГУ МЧС не поступало

Саратов, 13 мая 2019, 12:29 — REGNUM  Бутылку с горючей смесью бросили под дверь Саратовской областной администрации, со ссылкой на свой информированный источник сообщает саратовский новостной портал Взгляд-Инфо.

Попытка поджога произошла 12 мая около 23 часов, площадь возгорания не превысила 0,5 квадратного метра. На фото, представленных редакцией, видно, что в результате поджога пострадала входная дверь.

Возгорание было ликвидировано охраной.

В саратовском ГУ МЧС сообщили, что сигнала о пожаре в обладминистрации на пульт дежурного не поступало, пишет издание.

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