Бутылку с горючей смесью бросили в саратовскую администрацию — СМИ

Саратов, , 12:29 — REGNUM Бутылку с горючей смесью бросили под дверь Саратовской областной администрации, со ссылкой на свой информированный источник сообщает саратовский новостной портал Взгляд-Инфо.

Попытка поджога произошла 12 мая около 23 часов, площадь возгорания не превысила 0,5 квадратного метра. На фото, представленных редакцией, видно, что в результате поджога пострадала входная дверь.

Возгорание было ликвидировано охраной.

В саратовском ГУ МЧС сообщили, что сигнала о пожаре в обладминистрации на пульт дежурного не поступало, пишет издание.