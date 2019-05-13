МВД Татарии: старшеклассник с пистолетом задержан, пострадавших нет

Казань, , 12:28 — REGNUM Учащегося 10-го класса гимназии №7 Казани, который на уроке размахивал пневматическим пистолетом, задержали, с ним работают специалисты МВД. Сообщение о том, что в школе учеников удерживает одноклассник с ножом и пистолетом, поступило на пульт дежурного от родителей одной из учениц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Татарии.

Напомним, ранее сообщалось, что 17-летний подросток взял в заложники своих одноклассников и удерживает их.

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Сообщение на пульт поступило 13 мая 2019 года в 10:54. Мама ученицы 10-го класса гимназии сообщила, что «одноклассник её дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает одноклассников в одном из кабинетов». На место выехала следственно-оперативная группа УМВД по Казани, экипажи ППС, а также глава полиции МВД по РТ.

На месте был задержан подросток, которому 13 ноября исполнится 18 лет. Пострадавших нет.

В правоохранительных органах уточнили, что ЧП произошло в кабинете русского языка в начале урока. Старшеклассник сел за стол учителя, достал пневматический пистолет и кухонный нож.

«Никаких требований не выдвигал. В настоящее время с подростком работают специалисты МВД», — резюмировали в ведомстве.

Директор гимназии, где произошло ЧП, охарактеризовала фигуранта — «хорошим мальчишкой», который в консерваторию ходит.

«Он мальчишка хороший, в консерваторию ходит, с братом недавно концерт отыграл. Он умный очень, вот и горе от ума», — цитирует Любовь Кочневу издание «Бизнес-онлайн».