СМИ: В Казани школьник размахивал на уроке пистолетом

Казань, , 12:16 — REGNUM В Казанской гимназии №7 один из старшеклассников размахивал пистолетом на уроке. Некоторые СМИ сообщили, что он взял в заложники одноклассников, но данный факт не подтверждается, а сам подросток уже задержан, с ним работают полицейские, которым предстоит выяснить причины инцидента. О ЧП в школе столицы Татарии, где сегодня ждут Владимира Путина для проведения совещания по военному комплексу, сообщил портал dailystorm.ru.

Пострадавших нет, идёт проверка всех деталей происшествия. На месте работают полицейские и службы экстренного реагирования.

«Всё произошло на уроке литературы. Подросток чуть опоздал, вошел в кабинет и начал агрессивно себя вести, размахивая пистолетом (тип уточняется). Сейчас мотивы школьника выясняют полицейские. Самого парня в школе характеризуют положительно», — написал телеграм-канал LIFE SHOT.

Есть сведения, что пистолет был пневматическим. Официальных комментариев по происшествию пока нет, учебное заведение работает в штатном режиме