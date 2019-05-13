Мошенничество с субсидией на 14,8 млн рублей: дело в Чувашии

Чебоксары, , 12:03 — REGNUM В Чувашии под очередное уголовное преследование попал бывший руководитель предприятия в Вурнарском районе, ранее осуждённый за мошенничество с бюджетными средствами и отбывающий наказание. Его подозревают в легализации бюджетных средств, незаконно полученных в качестве возмещения части кредитных затрат на приобретение оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что в феврале 2013 года подозреваемый обратился в налоговую инспекцию с заявлением о возврате якобы излишне уплаченной суммы НДС на 5,3 млн рублей, куда были включены заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с двумя контрагентами. Согласно материалам дела, данные средства были перечислены на счёт предприятия, а затем похищены. Следствие также полагает, что в 2012—2013 годах подозреваемый мошенническим путем получил около 14,8 млн рублей субсидии из бюджета Чувашии, представив в региональный минсельхоз фиктивные документы на возмещение части затрат на проценты по кредитам на приобретение оборудования.

«Для придания видимости пользования кредитными средствами он направлял их часть (более 4,5 млн рублей) на погашение долга перед банками по кредитам», — сказал Олег Дмитриев.

Бывшего генерального директора коммерческой организации подозревают в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»). Уголовные дела соединены в одно производство, детали выясняются.

В следственном управлении отмечают, что подозреваемый в октябре 2018 года был осуждён за мошенничество с бюджетными средствами и ряд других преступлений. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, в ноябре 2018 года в Чувашии было завершено расследование уголовного дела в отношении восьми человек, обвиняемых в мошенничестве при получении субсидий из бюджета. Это руководители КФХ и сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Комсомольском, Урмарском, Козловском, Янтиковском и Ядринском районах. По данным следствия, федеральному и региональному бюджету был причинён ущерб на 9 млн рублей. Следственные действия проводились на территории пяти регионов, допрошено около 40 свидетелей. Наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 14 млн рублей, в том числе 11 автомобилей, 10 тракторов, четыре объекта недвижимости.

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Как сообщало ИА REGNUM, В 2017 году в Чувашии был вынесен приговор по уголовному делу о хищении из республиканского бюджета свыше 22,5 млн рублей, выделенных на покупку мелиоративного оборудования. тогда перед судом предстали гендиректор агрофирмы из Марпосадского района, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Козловского района и чебоксарец, который являлся неофициальным представителем организации по поставке мелиоративного оборудования. Злоумышленникам было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 2 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, каждому из них назначен штраф в размере от 1 до 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.