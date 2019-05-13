Около 100 мигрантов из Марокко попытались проникнуть в испанский анклав

Мелилья, Испания, , 12:00 — REGNUM Порядка ста мигрантов предприняли попытку проникнуть из Марокко на территорию страны-члена ЕС, попробовав перебраться через высокий забор, который отделает испанский анклав Мелилья, сообщает 13 мая AMNA.

Пятьдесят два человека смогли преодолеть шестиметровое ограждение. По словам чиновников испанской пограничной службы, один мигрант получил ранения. Это самая большая группа, пытавшаяся проникнуть в анклав с октября, когда 200 человек старались попасть в Мелилью.

На побережье северной Африки в Средиземном море есть два испанских анклава, расположенная напротив Гибралтара Сеута и Мелилья, что 250 км восточнее. Рядом с этими регионами прошли тысячи мигрантов и беженцев, которые надеются проникнуть на территорию страны ЕС либо по морю, либо через ограждения.