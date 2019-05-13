Понедельник, 13 Мая 2019 года
12:39:25 МСК

На трассе Нюрбургринг попал в ДТП новый спорткар Toyota Supra

Происшествия

Во время тестовых испытаний

На трассе Нюрбургринг попал в ДТП новый спорткар Toyota Supra
Иллюстрация: SpeedMe
Toyota Supra

Нюрбург, Германия, 13 мая 2019, 11:32 — REGNUM  Тестовый образец спорткара Toyota Supra нового поколения разбился на «Северной петле» Нюрбургринга. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Авария произошла на гоночной трассе Нюрбургринг в день, когда трек был забронирован исключительно под тесты японского автопроизводителя.

По имеющейся информации, авто врезалось бампером в ограждение на секции Эксмюлле. Предполагается, что водитель тестового автомобиля ошибся с траекторией и не справился с управлением. В результате столкновения у машины оказалась сильно повреждена передняя часть кузова. Пилот и пассажир Supra не пострадали.

Напомним, под капотом новой Toyota Supra расположен трехлитровый мотор мощностью 340 л. с., который работает с восьмискоростным «автоматом».

Читайте также: Toyota инвестирует $100 млн в технологии автономного вождения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить