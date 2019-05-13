В Австралии 550 человек эвакуировали из-за неприятного запаха фрукта

Канберра, , 11:30 — REGNUM Сотни людей были эвакуированы из библиотеки университета Канберры в Австралии из-за сильного запаха фрукта дуриан, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что сильный запах экзотического фрукта спутали с запахом бытового газа. В результате чего 550 человек были эвакуированы из здания в течение 6 минут. Через час пожарным удалось обнаружить причину столь резкого запаха. Дуриан, фрукт, известный своим неприятным запахом, был найден в одном из мусорных ведер.

«Утечка газа» произошла из-за дуриана», — говорится в сообщении Университета Канберры в социальной сети Facebook.

Напомним, в ряде стран плоды дуриана запрещено проносить в гостиницы, в общественный транспорт и другие закрытые помещения. В странах Юго-Восточной Азии за это предусмотрен штраф.