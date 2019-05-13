Понедельник, 13 Мая 2019 года
12:37:11 МСК

В Австралии 550 человек эвакуировали из-за неприятного запаха фрукта

Происшествия

Запах фрукта спутали с запахом бытового газа

Канберра, 13 мая 2019, 11:30 — REGNUM  Сотни людей были эвакуированы из библиотеки университета Канберры в Австралии из-за сильного запаха фрукта дуриан, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что сильный запах экзотического фрукта спутали с запахом бытового газа. В результате чего 550 человек были эвакуированы из здания в течение 6 минут. Через час пожарным удалось обнаружить причину столь резкого запаха. Дуриан, фрукт, известный своим неприятным запахом, был найден в одном из мусорных ведер.

«Утечка газа» произошла из-за дуриана», — говорится в сообщении Университета Канберры в социальной сети Facebook.

Напомним, в ряде стран плоды дуриана запрещено проносить в гостиницы, в общественный транспорт и другие закрытые помещения. В странах Юго-Восточной Азии за это предусмотрен штраф.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить