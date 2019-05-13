65 мигрантов из Ливии погибли в результате крушения судна

Триполи, , 11:40 — REGNUM В Средиземном море у берегов Туниса 65 человек погибли после того, как судно, на котором они плыли, перевернулось. По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», пассажиры плыли из Ливии в Европу.

Как сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), государственное информационное агентство Туниса установило, что в результате инцидента погибло по меньшей мере 70 человек. Тем не менее, 16 человек удалось спасти местным рыбакам.

УВКБ также отметило, что судно отплыло из Ливии, где в настоящее время вновь идут вооруженные столкновения.