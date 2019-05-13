Уагадугу, Буркина-Фасо, , 11:06 — REGNUM

В результате нападения боевиков на католическую церковь в Буркина-Фасо погибли семь человек, об этом 13 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на севере страны. Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Напомним, Буркина-Фасо подвергается террористическим атакам с 2015 года. В декабре 2018 года здесь был совершен крупный теракт, в результате которого погибли 10 сотрудников правопорядка. Власти страны ввели чрезвычайное положение в семи из 13 регионов станы.