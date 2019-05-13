В Тюменской области магазин заплатит за травму покупательницы

Ялуторовск, Тюменская область, , 11:08 — REGNUM В тюменском городе Ялуторовске магазин обязали заплатить покупательнице более 56 тыс. рублей за травму стопы. К такому решению 13 мая 2019 года пришла судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

События, рассмотренные в двух судебных инстанциях, произошли 14 августа 2018 года, когда 68-летняя женщина-инвалид третьей группы при выходе из магазина ООО «Маяк» оступилась из-за выбоин на тротуарной плитке возле торговой точки. Медики диагностировали пострадавшей перелом основания пятой плюсневой кости стопы, или вред здоровью средней тяжести.

В декабре 2018 года пенсионерка обратилась в местную прокуратуру с просьбой представить её интересы в суде.

Решением районного суда от 5 марта 2019 года с магазина ООО «Маяк» в пользу пенсионерки было взыскано более 56 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на лечение. Также суд обязал сделать входы в магазин безопасными и отремонтировать плитку.

Торговое предприятие обжаловало решение в Тюменском областном суде, который оставил вердикт суда первой инстанции в силе.