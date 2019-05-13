В Польше выявили подпольную фабрику по производству сигаре

Хжанув, Польша, , 11:04 — REGNUM Польские правоохранители ликвидировали незаконную фабрику по производству сигарет, сообщило 13 мая «Польское радио».

По оценке сотрудников правоохранительных органов, если бы товар, произведённый фабрикой, попал на рынок, польская экономика понесла ущерб более €1,7 млн.

«Операция началась задержанием грузового автомобиля. Часть транспортного средства была заполнена ящиками с незаконными сигаретами. Потом сотрудники вошли в склад, где задержали четырёх человек — граждан Украины», — рассказала пресс-секретарь Центрального следственного бюро Польши Ивона Юркевич.

Прокуратура города Хжанув выдвинула задержанным обвинение в участии в организованной преступной группе и совершении налоговых преступлений. Все задержанные были арестованы на три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года на востоке Польши полиция задержала восемь граждан Украины, которые работали на подпольной табачной фабрике, а также ликвидировала производственную линию с четырьмя станками для упаковки сигарет.

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