Рейс SSJ-100 из Новосибирска отложили на 9 часов «по технической причине»

Новосибирск, , 10:57 — REGNUM Вылет самолёта из Новосибирска в Ростов-на Дону задержали более чем на девять часов «по технической причине», сообщили в пресс-центре авиакомпании «Азимут».

"Рейс Новосибирск — Ростов-на-Дону задерживается по технической причине предварительно до 14:00 по мск. Предоставление питания и размещение пассажиров осуществляется согласно федеральным авиационным правилам», — сообщили «НГС Новостям» в авиакомпании.

Отметим, что самолёта Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из Новосибирска в 08:45 (04:45 мск). Сначала время вылета было отложено до 17:00 (13:00 мск), теперь до 18:00.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 мая в аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке потерпел катастрофу пассажирский самолет SSJ-100. Погиб 41 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпании ранее неоднократно обращали внимание на низкое качество самолёта, отмечая некачественные двигатели и шасси. Так, в августе 2018 года дирекция авиакомпании «Якутия» заявила о возможном отказе от самолётов этого типа из-за плохого качества машин.

Отметим, что парк самолетов авиакомпании «Азимут», которая базируется в аэропорту «Платов» (Ростов-на Дону), состоит из воздушных судов SSJ-100.