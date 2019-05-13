Ребенка придавило насмерть бетонной плитой в Северной Осетии

Владикавказ, , 10:46 — REGNUM В Северной проводится проверка по факту смерти малолетнего ребенка. Восьмилетнего мальчика придавило насмерть бетонной плитой. Инцидент произошел 10 мая в селении Чикола Дигорского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ребенок, гостивший у бабушки, забрался на бетонные плиты, лежавшие возле частного дома напротив. Одна из плит пошатнулась, мальчик упал, а плита придавила его сверху. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, чтоб установить обстоятельства произошедшего и принять процессуальные решения. Однако уже понятно, что трагедия произошла по недосмотру взрослых.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Северной Осетии трагически погибла 11-летняя школьница в Беслане. Она забралась на футбольные ворота, однако металлическая конструкция оказалась неустойчивой и упала. От полученных телесных повреждений девочка скончалась по дороге в больницу.