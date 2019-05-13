В Испании в массовом ДТП пострадали 25 человек

Барселона, Испания, , 10:33 — REGNUM В результате массового дорожно-транспортного происшествия в Испании пострадали 25 человек, сообщает El Mundo.

По данным издания, ДТП с участием 12 автомобилей произошло 12 мая на трассе в районе Сан-Садурни-д'Анойя в провинции Барселона, в 18:48 по местному времени (19:48 мск). Восьми пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, другие были госпитализированы.

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля из-за обрушившегося на провинцию Мадрид снегопада произошло ДТП с участием 50 автомобилей. Одна из пострадавших получила серьезные травмы, остальные получили незначительные повреждения.

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